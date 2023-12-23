“الزعيم بخير”.. ابن شقيقة عادل إمام يكشف حالة خاله الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان عمر مصطفى متولي، ابن شقيقة الفنان الكبير عادل إمام، عن تطورات الحالة الصحية لخاله بعد اختفائه عن الساحة الفنية منذ آخر أعماله مسلسل “فلانتينو” الذي عرض عام 2020.

وأكد متولي في تصريحات صحافية على هامش حضوره إطلاق أحد التطبيقات التعليمية بسينما الزمالك، أن خاله الزعيم عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، وكل ما يدور حول تدهور حالته الصحية شائعات ليس لها أساس من الصحة، موضحًا: “والله الزعيم بخير ومفيش أي حاجة، ربنا يديله الصحة وطول العمر”.

وأعرب عمر، عن سعادته الكبيرة بوجوده في حفل إطلاق التطبيق والذي تضمن عشرة أفلام للمخرجة ساندرا نشأت عرضت بسينما الزمالك، قائلًا: “أنا جيت هنا عشان ساندرا، واكتشفت إن الموضوع كله أطفال ودي حاجة لطيفة أوي، وساندرا مجنونة وأي حاجة هتعملها هتعجبني، وأنما بحبها، وجيت أتفرج عشان شكلي هتبسط”.

وتابع: “دي حاجة حلوة من التعليم، ويارب يكملوا الطريق ده وياريت يشاركوا الأطفال في حاجات رياضية وفنية”.

يُذكر أن آخر أعمال عمر مصطفى متولي كان مسلسل “الحاج إكسلانس” بطولة الفنان محمد سعد والذي عرض في موسم رمضان 2023، وضم كلًا من: أحمد فتحي، حسام داغر، بوسي الهواري، حسن عبد الفتاح، ويزو، سامي مغاوري، شيرين، وغيرهم.