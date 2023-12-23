بعد الضجّة.. إلهام شاهين تعلق على نحافتها الملحوظة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقاء لها مع برنامج “عرب وود”، المذاع على قنوات روتانا، تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن نحافتها الملحوظة والتي أحدثت ضجّة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وقالت مازحة: “لو كنت أعرف أن النحافة هتقلب السوشيال ميديا كده كنت عافرت فيها من زمان”.

وتابعت: “أنا ليا فترات يعني أحياناً بخس وبرجع أتخن وأنا زيدت شوية عن وقت ما كنت في موناكو لأني بوظت الرجيم وبطلت الأدوية اللي بتسد النفس وبتزود الحرق بس المفروض إننا نداوم لأنه فادني كتير وبقيت أخف وصحياً أحسن”.

كانت إلهام شاهين قد تم تكريمها في حفل افتتاح مهرجان الأمل السينمائي بموناكو عن دورها في فيلم “خالي من الكوليسترول”.

ونشرت إلهام شاهين مجموعة صور عبر حسابها على “إنستغرام” أثناء تواجدها بالمهرجان وعلقت عليها قائلة: “افتتاح مهرجان الأمل السينمائي الدولي بإمارة موناكو.. هذا المهرجان متخصص في الأفلام الإنسانية التي تناقش موضوعات عن ذوى الاحتياجات الخاصة”.

وأضافت: “بطل فيلم الاافتتاح هو lou من بلجيكا يمثل ويغنى ويعزف وقد تم تكريمه وأيضاً عبد الله من السنغال وهو فنان تشكيلي يستخدم أرجله فى الرسم”.