هاني شاكر يردّ لأوّل مرة على أنباء خلافه مع مصطفى كامل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق، حقيقة الخلافات التي تجمعه بالفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الحالي، وذلك بعد اتهام أحمد رمضان سكرتير النقابة الأسبق بتصفية مصطفى كامل الحسابات معه بسبب هاني شاكر.

وأصدر هاني شاكر بياناً صحافياً نشره على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” رد فيه على كل ما قيل حول هذا الأمر قائلاً: “الفنان هاني شاكر يؤكد على الأخوة وعمق الصداقة التي تجمعه بالفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقين ومجلس إدارة النقابة، ويربأ باسمه أن يزج به على وسائل التواصل الاجتماعي في مهاترات أو ما من شأنه أن يعكر أو يشوب روح الود والاحترام بينه وبين صديق كفاحه ونجاحاته الفنان مصطفى كامل”.

الجدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانًا صحافيًا بشأن شطب أحمد رمضان من جداول النقابة ومنعه من مزاولة المهنة لمدة عام، ولكن دون المساس بالمعاش الخاص به، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

خرج بعدها أحمد رمضان عن صمته، قائلًا: “مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الحالي بيصفي حسابات معايا بسبب الدورتين اللي سقط فيهم قدام الفنان هاني شاكر، وأنا قلت في بيان نزلته إن مصطفى كامل مبيفرقش بين صفته وشخصه، وهرفع دعوى تزوير على قرارهم ده لأني مستأنفتش.