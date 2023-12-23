عمرو دياب يعرقل السير في التجمع الخامس.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت منطقة التجمع الخامس زحاماً مرورياً شديداً بسبب الإقبال الشديد من الجمهور على حفل الفنان الكبير عمرو دياب الذي أحياه في جامعة المستقبل بالتجمع، وذلك قبل انطلاقه بساعات، حيث احتشد الآلاف من جمهور الهضبة لحضور آخر حفلاته بالقاهرة في عام 2023.

وأشعل عمرو دياب أجواء الحفل، حيث صعد إلى المسرح على أنغام أغنية “يا أنا يا لأ” وسط حماس وتفاعل شديد من الجمهور.

وعلى مدار ساعتين قدم عمرو دياب فاصلاً من أشهر أغنياته وهي “ده لو اتساب”، “بحبه”، “أنت الحظ”، “وياه”، “زي ما أنتي”، “قمرين”، “نور العين”، “العالم الله”، “ليلي نهاري”، “راجع”، “شكراً من هنا لبكره”، “يتعلموا”، “يا قمر”، “المعنويات مرتفعة”، “هتتدلع”.

يُذكر أن عمرو دياب أعلن قبل يومين عن قرب صدور ألبومه الجديد “مكانك” والذي يضم 12 أغنية، حيث أعلنت الشركة المنتجة للألبوم عن طرحه في رأس السنة، كما يستعد الهضبة لإحياء حفل كبير في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 28 كانون الأول (ديسمبر) الجاري على مسرح أبو بكر سالم.