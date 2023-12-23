ستيفاني عطالله تروج لأحدث أعمالها " لعبة بنات"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الشركة المنتجة لمسلسل " لعبة بنات" البوستر الرسمي للمسلسل المقرر عرضه قريباً عبر أحد المنصات، و علقت ستيفاني عطالله على المنشور قائلة :" أنا جاهزة جداً لذلك " .

و كانت أحدث أعمال ستيفاني عطالله، مسلسل كريستال و هو مسلسل مقتبس من مسلسل تركي و هو "حرب الورود Gullerin Savasi".

و تدور قصته حول وقوع مصممة أزياء مشهورة و ابنة البستاني الذي يعمل لديها في حب الرجل نفسه، و سرعان ما تتحول المنافسة بينهما إلى صراع مفتوح لن يكتب النصر فيه إلا لإحداهما.

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