قبل ما أمشي لـ بهاء سلطان تجمع 88 ألف مشاهدة في يوم

ياسر رشاد - القاهرة - حصدت أحدث أغاني المطرب بهاء سلطان وتحمل اسم «قبل ما أمشي»، نسبة مشاهدات عالية، إذ جمعت 88 ألفًا خلال يوم من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

تفاصيل أغنية قبل ما أمشي

أغنية «قبل ما أمشى» من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا.

وتقول كلماتها: «قبل ما امشي عايز اسلم

عاللي جرحه في قلبي علم

ف الندالة كان معلم

دكتوراه ف خيبة الامل

اللي ساب ف القلب نغزه

لا ملامه و لا مؤاخذه

الغلاوه و المعزه

سابوا جرح ما يحتمل

تحيه لكل خيبه

كل دقة نقص عيبه

جايه مالناس القريبه

عيني عالدنيا الغريبه

تحيه لكل كدبه

الخيانه بجد صعبه

لماتيجي من الاحبه

جرح يصعب عالأطبه

بلغوه مني سلامي

و اعتذاري عن طيابتي

عن براءتي

عن سذاجتي

و الخيابه و الهبل سابوا جرح ما يحتمل».

آخر أعمال بهاء سلطان

اطلق بهاء سلطان مؤخرا أحدث أغانيه التي تحمل اسم "دادينا" وحققت نجاحاً كبيراً، من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل ونتاج روتانا.

وتقول كلمات أغنية دادينا:

عملنا كل حاجة صح، مع اللي غدروا بينا وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا لكن خلاص ده كله بح م الطيبة إحنا إتعافينا، وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا نشيل ليه شيله مش شيلتنا ونخش ليله مش ليلتنا، ما فضيناها سيرة ما بالسلامة نشوف راحتنا ده احنا ضحينا ب حياتنا، عملنا حاجات كتير، دادينا دادينا دادينا دادينا، لقينا اللي دايس علينا دادينا دادينا دادينا وهاتينا، دادينا ماحدش مقدر هاتينا وأخرة ده كله إتنسينا.

من ناحية أخري، كان بهاء سلطان قد طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "دلوقتى عجبناكو" كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضا أغنية "الجو ولع" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.