مادلين مطر تطرح "فرح العيد" احتفالا بالكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أطلقت المطربة اللبنانية مادلين مطر أغنية جديدة بعنوان "فرح العيد" منذ ساعات بالتزامن مع أعياد الكريسماس.

أغنية "فرح العيد" تتميز بأجواء العيد والمرح، إذ يظهر الكثير من الأطفال معها داخل أحداث الكليب.

أغنية "فرح العيد" من كلمات وألحان وتوزيع موسيقى فارس أبو ملهب والكليب من إخراج إيلي أبو أنطون.

وتم تصويره بمناطق متفرقة من لبنان على مدار ٢٤ ساعة فقط، كما شهدت أحداث الكليب مشاركة تمثيلية لعدد من الممثلين من بينهم ميرنا مكرزل وإيلي أبو أنطون.

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