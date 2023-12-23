هبة عبد الغني تحتفل بالنادي الأهلي على طريقتها: "ولا غيره يفرحني"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة هبة عبد الغني بفوز النادي الأهلي بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية وحرصت على ارتداء الزي الرسمي للفريق خلال تصوير مسلسلها "حدوتة منسية" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت "هبة" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله وهي ترتدي تيشيرت النادي الأهلي خلال تحضيرها لتصوير أحد مشاهد المسلسل.

وعلقت " قائلة: "ولا غيره يفرحني، شكرًا يا أهلي، كواليس مبهجة مع الأهلي من مسلسل حدوتة منسية، شكرًا يا أهلي رجعتنا الشغل فرحانين".

مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، عبير منير، علاء قوقة، ومن تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محي الدين.

وشاركت الفنانة هبة عبد الغني مؤخراً بعدد من الأعمال التي لفتت الأنظار لموهبتها أبرزها مسلسل "إلا أنا" عام 2020، مسلسل "موسى" عام 2021، مسلسل "جزيرة غمام" عام 2022.

يذكر أن آخر أعمال هبة عبد الغني كانت بمسلسل "حكايات جروب الماميز" وعرض مطلع العام الجاري، وشاركت بطولته نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم خالد سليم، دينا فؤاد، إنتصار، أماني كمال، تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد صالح.