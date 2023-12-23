بصورة من كواليس "الكتيبة 101".. آسر ياسين يحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل الفنان آسر ياسين بعيد ميلاد الفنان عمرو يوسف الـ 43 والذي يوافق اليوم السبت وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر صورة من كواليس مسلسل "الكتيبة 101" عبر استوري "انستجرام" وعلق قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا عمور يا جميل".

ويعيد الفنان آسر ياسين التعاون مرة أخرى مع الفنان عمرو يوسف في فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" ويظهر "اسر" بشخصية "الشايب" ضمن أحداث الجزء الثالث الذي يضم معظم نجوم الأجزاء السابقة على رأسهم الفنان أحمد عز.

وعرض للفنان اسر ياسين مؤخرًا فيلم "شماريخ" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي كما بدأ عرضه تجاريًا مؤخرًا ويحقق نجاحًا ملحوظًا في شباك التذاكر المصري بطولة أمينة خليل، وإخراج عمرو سلامة.

يذكر أن الفنان عمرو يوسف يستعد لعرض فيلمه الجديد "شقو" خلال الفترة المقبلة.