جو كوي مقدم حفل جوائز غولدن غلوب لعام 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: محبو وعشاق السينما والتلفزيون، على موعد مع حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، المقرر إقامته الأحد 7 يناير 2024، تكريماً لإنجازات التلفزيون والسينما.

وبعد الإعلان عن الأعمال المرشحة للمنافسة على جائزة غولدن غلوب، أعلن القائمون على الجوائز أن الممثل الكوميدي جو كوي سيكون مقدّم حفل توزيع الجوائز للمرة الأولى له، وسيتم بث الحفل مباشرة على شبكة CBS وParamount+ يوم الأحد 7 يناير 2024، الساعة 8 مساءا بالتوقيت الشرقي.

وقالت هيلين هوهن، رئيسة حفل توزيع جوائز غولدن غلوب: “يسعدنا أن يستضيف جو حفل توزيع جوائز غولدن غلوب السنوي الحادي والثمانين وأن يجلب طاقته وروح الدعابة لبدء موسم جوائز هوليوود. لا يمكننا الانتظار لنرى ما يخبئه للنجوم الموجودين في الغرفة والجمهور العالمي. نحن نعلم أن جو يقدم أفضل ما لديه”.

ومن جانبه، قال كوي: “لقد صعدت إلى الكثير من المراحل حول العالم في مسيرتي، ولكن هذه المرحلة ستكون مميزة للغاية. أنا متحمس جداً لاستضافة حفل توزيع جوائز غولدن غلوب هذا العام. هذه هي اللحظة التي يجب أن أجعل فيها عائلتي الفلبينية فخورة”.

وجو كوي هو ممثل كوميدي ومؤلف رائد. يستمد إبداعه الكوميدي الفريد من نوعه الإلهام من عائلته، وقد وصل إلى الجماهير من جميع الأنواع. حطمت جولته “Funny Is Funny World Tour” الأخيرة أرقام المبيعات القياسية في بعض الأماكن المرموقة حول العالم. في السابق، أصدر خمسة عروض ارتجالية خاصة حصلت على تقييم عالٍ على Comedy Central وNetflix، بما في ذلك أحدث عروضه الخاصة على Live From The Los Angeles Forum.

لعب كوي دور البطولة في فيلم Easter Sunday، بناءً على تجاربه الخاصة والكوميديا الارتجالية. لقد ظهر أيضاً في Haunted Mansion، وعبر عن شخصية بيندو في فيلم الرسوم المتحركة Monkey King. سيقوم بعد ذلك بالتعبير عن شخصية The Monkey King في فيلم الرسوم المتحركة الطويل، Tiger’s Apprentice الذي سيُعرض لأول مرة في 2 فبراير 2024. بالإضافة إلى ذلك، أصدر كوي سيرته الذاتية الأولى، Mixed Plate: Chronicles of an All-American Combo، في عام 2021.