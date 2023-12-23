مخرج فيلم “فوي فوي فوي” بأول تعليق بعد استبعاده من ترشيحات الأوسكار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علق المخرج عمر هلال على استبعاد فيلمه “فوي فوي فوي” من القائمة القصيرة للأفلام المتنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنكليزية، مؤكداً أن العمل كان قريباً جداً من المنافسة على الجائزة، ولكن الوقت لم يكن في صالحه، حيث لم يتمكن من عرض العمل في عدة مهرجانات سينمائية بوقت مبكر، ليتسنى للجميع مشاهدته.

عمر هلال وجه رسالة إلى جمهور فيلم “فوي فوي فوي” فور إعلان القوائم القصيرة النهائية للأعمال المرشحة للمنافسة على جوائز الأوسكار، وقال عبر حسابه على موقع الفيس بوك: انتهت رحلة فوي في الترشيحات.. وانتهت جولتنا في الأوسكار عند هذا الحد.. وتهانينا للأعمال العربية من تونس والمغرب التي وصلت للترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار.. وما زلت أستشعر الفخر الكبير بفيلمنا المصري فوي فوي فوي.

وتابع في منشور آخر قائلاً: مرة أخرى الحمد لله وشرف كبير إن فيلمي هو اللي مثل مصر.. فعلاً كنا قريبين جداً من الترشيح، لكن الوقت مكنش في صالح الفيلم، وعدم تواجده في مهرجان من بدري لكن الحمد لله، نراكم من مهرجان Rotterdam، وبعدها مهرجان Oostend في بلجيكا.

وكان فيلم فوي فوي فوي، قد وصل لأفضل 30 فيلماً على المستوى الدولي ولم يصل للقائمة الطويلة للأفلام والمكونة من 15 فيلماً، ليكون بالمرحلة النهائية لترشيحات الأوسكار.

الفيلم من بطولة الفنانة نيللي كريم، وحنان يوسف، والفنان بيومي فؤاد، وطه الدسوقي، ومن تأليف وإخراج عمر هلال، في تجربته الأولي للسينما المصرية، والعمل يستند إلى قصة حقيقية وثقها الصحفي المتخصص في الرياضة محمود شوقي

وأعلنت نقابة المهن السينمائية، عن ترشيح فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، لتمثيل مصر في الأوسكار، وقالت نقابة المهن السينمائية في بيانها إن الفيلم أختير من قبل لجنة مشكلة من السينمائيين والنقاد المستقلين، مرشحاً مصرياً، وذلك بعد فوزه بأغلبية التصويت بين قائمة قصيرة ضمت 5 أفلام هي: (فوي فوي فوي – وش في وش – ١٩ ب – بيت الروبي – الباب الأخضر).