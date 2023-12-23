الموت يفجع الفنانة أروى بوالدها.. ونجوم الفن يواسونها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة أروى وفاة والدها سالم أحمد عميران، ونشرت عبر حسابها على موقع انستغرام النعي الرسمي للفقيد.

وكتبت أروى عبر حسابها على انستغرام: “إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى.. ننعي إليكم فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم سالم أحمد عميران.. أولاده أحمد وأيمن وبناته أروى”.

وتلقت أروى التعازي عبر حسابها، من النجوم أسما لمنور، ومريهان حسين، ودنيا عبد العزيز وديما الجندي ورؤى الصبان.

وبعدها وضعت أروى نعيا خاصا بها عبر حسابها على موقع X قالت فيه: بمزيد من الرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى إنتقل إلى رحمة الله والدي الغالي المرحوم سالم أحمد عميران، اللهم اغفر له وارحمه، إنا لله وإنا إليه راجعون.

ولم يتضمن النعي الرسمي أية تفاصيل حول موعد ومكان تشييع جثمان الفقيد، أو موعد قبول أروى المقيمة حاليا في دبي لمراسم العزاء في والدها.