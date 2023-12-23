منة شلبي تخوض تجربة جديدة في مسلسل “سيدتي العويلة”.. هل تتجه للغناء؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الكاتب والسيناريست تامر حبيب عن الانتهاء من كتابة مسلسل موسيقي بعنوان “سيدتي العويلة” من المقرر أن تقوم ببطولته النجمة منة شلبي، على أن يتم البدء في تصويره فور انتهاء موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024، علماً أن منة شلبي سبق ونفت سابقاً صحة هذه الأخبار.

وأكد تامر حبيب في تصريحات تلفزيونية أن المسلسل الجديد بعنوان “سيدتي العويلة”، وهو مقتبس عن المسرحية الشهيرة “سيدتي الجميلة”، وسيقوم بإخراج العمل المسلسل هادي الباجوري، وأشار إلى أن التحضيرات الخاصة باختيار بقية نجوم المسلسل شارفت على الانتهاء، على أن يتم تصويره عقب موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024.

وأشار تامر حبيب إلى أن المسلسل يعد “ميوزيكال” ويحتوي على 12 أغنية كتبها جميعاً، لافتاً إلى أن العمل لن تتجاوز حلقاته ال 10، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية المشفرة.

وسبق أن نفت منة شلبي صحة كل ما تم تداوله بشأن تقديمها لمسلسل موسيقي ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2024، رغم الإعلان عن تفاصيل المسلسل رسمياً على لسان المنتج د.وليد مصطفى، والكاتب تامر حبيب، ولكن تضمنت تصريحات الأخير تأكيداً بأن العمل سيتم عرضه في 8 حلقات فقط عبر إحدى المنصات الرقمية المشفرة ولا علاقة له بموسم رمضان.

منة شلبي قامت بالرد على تغريدة تؤكد مشاركتها في موسم رمضان 2024 ببطولة أول مسلسل موسيقى عربي، وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: مش حقيقي.

وسبق أن كشف الكاتب والسيناريست المصري تامر حبيب، عن تعاونه مع المنتج وليد مصطفى، لتقديم منة شلبي ببطولة أول مسلسل تلفزيوني مصري موسيقي تحت اسم مبدئي بعنوان “كما قال الكتاب”، هو الأول من نوعه من العالم العربي، ومناسب للمنصات الرقمية، كونه يتألف من 8 حلقات فقط.

وحسب تصريحات الطرفين فالمسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست المصري تامر حبيب، وإنتاج شركة “سكاي برودكشن” لـ وليد مصطفى، ويتضمن المسلسل 12 أغنية، ولا تزال الشركة المنتجة تجري تعاقدات مع عدد الفنانين، لاختيار الأبطال المشاركين في المسلسل مع منة شلبي، دون أن تحدد موعداً لبدء التصوير.

أنباء تقديم منة شلبي أعمالاً فنية موسيقية لم تتوقف عند حدود الدراما، فسبق أن كشف السيناريست مدحت العدل عن تفاصيل أول مسرحية موسيقية استعراضية ستقدمها منى شلبي، مؤكداً أن الأخيرة ستقدم 6 شخصيات داخل العمل، وستقدم عدة أغنيات واستعراضات بالتعاون مع صناع مسرحية شارلي شابلن، على أن يقام العرض الأول في موسم الرياض.

أضاف السيناريست الدكتور مدحت العدل، أن سعادته بنجاح مسرحية تشارلي تشابلن بطولة الفنان محمد فهيم، والتي عرضت في موسمي الرياض وجدة العام الماضي، وفي القاهرة مؤخرًا، دفعته لتقديم تجربة مماثلة مع النجمة منة شلبي، التي تظهر على خشبة المسرح لأول مرة في مشوارها الفني.

وكشف مدحت العدل في تصريحات لـ برنامج عرب وود، تفاصيل مسرحيته الجديدة، والمقرر أن تقدم بطولتها الفنانة منة شلبي، إذ قال: تكملة لتجربة تشارلي تشابلن، احنا بنعمل تجربة جديدة مسرحية ميوزكال بطولة منة شلبي وآخرين وإن شاء الله العرض في موسم الرياض أو جدة لو ملحقناش الرياض.

وأضاف مدحت العدل: احنا قدمنا مسرحية تشارلي تشابلن في موسم الرياض وجدة السنة اللي فاتت وحققت نجاحاً كبيراً، وبعدها قدمناها في القاهرة وبرضو نجحت، وأنا بشكر المستشار تركي آل الشيخ، وهيئة الترفيه السعودية على دعم المسرحية وأنه وقف جنب العرض، والعرض صعب جداً وكان محتاج شجاعة والحمد لله نجح واحنا سعداء إن فيه دفعة قوية للفن وإن المسرح بدأ يرجع قوي.

يذكر أن منة شلبي تأجلت خطوتها المسرحية الأولى في موسم الرياض، بعد اعتذارها عن عدم تقديم مسرحية “ساعة حظ” بسبب ارتباطها بالسفر إلى بيروت لتصوير مسلسلها “تغيير جو” الذي عرض ضمن مسلسلات النصف الثاني من موسم رمضان 2023.

وتردد وقتها أن مخرج ومؤلف العرض د.أشرف زكي، اختار النجمة غادة عادل لتحل بدلاً من منة شلبي، ولكن زكي نفى صحة الخبر وقال أن العرض تم تأجيله فقط، وعرضت وقتها مسرحية “فرصة سعيدة” من بطولة غادة وبمشاركة نجوم مسرحية منة شلبي ومنهم شريف سلامة، محمد رضوان، سما إبراهيم، محمد عبد الرحمن.

وشاركت منة شلبي في سباق دراما رمضان الماضي، بمسلسل تغيير جو، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي درامي، حول شريفة -منة شلبي- وهي مهندسة ديكور، وتمر حياتها بالعديد بالأزمات تحاول إيجاد لها حل، منها محاول علاج والدتها من إدمان المهدئات وتلعب دورها شيرين.