بعد 19 عاماً .. مصطفى كامل يعود للسينما بهذا العمل

ميرنا وليد - بيروت - يعود الفنان المصري مصطفى كامل، للسينما من جديد خلال الفترة المقبلة، حيث يبدأ تصوير أولى مشاهده في فيلم "نور الريس"، بمنطقة شبرامنت، يوم الاثنين المقبل، بمشاركة الممثل المصري عمرو عبد الجليل، ولطفي لبيب، وأحمد صيام، رانيا التومي، ومحمد سليمان، ومحمد فاروق شيبة في بطولته، وذلك بعد غياب طويل منذ طرح فيلم "قشطة يابا" عام 2004، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول العديد من المشاكل الاجتماعي التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة ومنها أزمة الدولار وأغاني المهرجانات السلبية التي كان لها رد فعل سلبي على العديد من الشباب.

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