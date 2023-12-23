بالفيديو - طرح البرومو التشويقي لفيلم أحمد الفيشاوي "عادل مش عادل"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان المصري أحمد الفيشاوي البرومو التشويقي للفيلم استعدادا لعرضه إبتداءً من يوم 4 كانون الثاني المقبل بدور العرض السينمائي.

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي برومو الفيلم التشويقي وعلق قائلاً: "عادل مش عادل .. قريبآ بسينمات مصر و الوطن العربي

-قصه و سيناريو و حوار :

أدهم سعيد و حسام كمال

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول بطل العمل "عادل" الذي يجسده الفنان المصري أحمد الفيشاوي بمشاركة فيه الفنانة نوال صاحبة أغنية "مخاصماك" الشهيرة والتي تصدرت التريند وحصلت على أكثر من 130 مليون مشاهدة.

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