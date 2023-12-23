فن ومشاهير

نبيل الحلفاوي يطالب إدارة الأهلي برفع دعوى قضائية على قناة رياضية خليجية لهذا السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
طالب الفنان نبيل الحلفاوي إدارة النادي الأهلي برفع دعوى قضائية ضد إحدى القنوات الخليجية والتي قام مذيعها بنشر أخبار كاذبة بخصوص النادي الأهلي ومبارياته في بطولة كأس العالم للأندية.

وأعاد "الحلفاوي" نشر بوست أحد متابعيه على حسابه الرسمي بتطبيق "X" تضمن: "كلام مغلوط وافتراءات وخطأ كبير من مقدم البرنامج وضيفه ولابد من موقف قوي من جماهير الأهلي، ومش هنسيب حق الأهلي".

ليرد "الحلفاوي" قائلا: "بخصوص قوله أن الأهلي أكثر من خسر في كأس العالم من الأندية الإسرائيلية، أدعو النادي الأهلي لرفع قضية على القناة والمذيع لنشره أخبار كاذبة تسيء إليه وتؤلب عليه جماهيره، لم يصل ناد إسرائيلي أصلا لكأس العالم".

وحرص الفنان نبيل الحلفاوي على تهنئة فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بعد فوزه بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية وعلق قائلا: "مبروك للقلعة الحمراء، جمهور ولاعبين وجهاز فني وإدارة، الأهلي بدأ البطولة بامتياز وختمها بامتياز، للمرة الرابعة يعتلي الأهلي منصة التتويج في كأس العالم حاصلًا على البرونزية، الأهلي سفير الكرة المصرية في المحافل القارية والعالمية".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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