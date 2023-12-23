تعرف على سبب حصول بيومي فؤاد على جنسية دولة أجنبية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فوجئ جمهور الفنان بيومي فؤاد خلال الساعات القليلة الماضية بانتشار مقطع فيديو على السوشيال ميديا لإحدى الشركات المتخصصة في مجال تسهيل إجراءات الحصول على جنسية إحدى الدول الأجنبية، وظهر خلالها "بيومي" وهو يوقع على طلب الحصول على الجنسية.

وكشف "بيومي" خلال الفيديو عن معاناته مع عنصر الوقت والحصول على التأشيرات بسبب ظروف عمله التي تضطره في بعض الأحيان أن يسافر بشكل سريع على حد وصفه.

وأوضح "بيومي" أنه قابل أصحاب الشركة وقاموا بمنحه الباسبور الخاص بدول الكاريبي والذي يسمح له بدخول دول عديدة، كما عبر عن سعادته بتوقيع طلب الحصول على الجنسية الأجنبية.

وظهر "بيومي" في مقطع فيديو آخر وهو يعلق مازحا: "أول مرة من 15 سنة أمضي عقد وأنا اللي أدفع أنا متعود لما بمضي على عقد باخد دفعة، بيمضوني غصب عني الحقوني".

وأعاد فيديو طلب بيومي للجنسية إلى أذهان البعض الفنان هاني شاكر الذي تقدم أيضًا للحصول على جواز سفر "دول الكاريبي" من أجل الاستثمار والاستجمام في تلك الدول، وجواز سفر دول الكاريبي هو وثيقة سفر تصدرها دول الجموعة الـ 15 من بينها دومينيكا التي يمكن الحصول على جواز السفر منها مقابل 100 ألف دولار أمريكي.

وأثار الفنان بيومي فؤاد جدلًا بتصريحاته مؤخرًا وتصدر محرك البحث جوجل إلى جانب العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجومه على الفنان محمد سلام أثناء عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات "موسم الرياض" والتي اعتذر "سلام" عن المشاركة بها قبل ساعات من إقامة العرض تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وعقب انتهاء العرض المسرحي ظهر الفنان بيومي فؤاد على المسرح وانتقد اعتذار "سلام" قائلا: "من حقك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك تغلط في فنك" وأثارت تصريحات "بيومي" لغطًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين قاموا بمهاجمته بضراوة بسبب مشاركته بـ "موسم الرياض" وسط الأحداث المؤسفة التي يشهدها الشعب الفلسطيني.

يذكر أن الفنان بيومي فؤاد يشارك بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الحريفة" بطولة الفنان الشاب نور النبوي، وفيلم "الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي، وفيلم "أسود ملون" بطولة الفنانة رنا رئيس والمقرر طرحها بحلول عام 2024.