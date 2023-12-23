شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين ونجلاء بدر ومى كساب بإطلالات جذابة فى حفل جوائز دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد من نجوم الفن على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2023، والمقام بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، أبرزهم: نجلاء بدر، إلهام شاهين، زينب حسن، مي كساب، جيهان الشماشرجي، دنيت سامي، وخطفن الأنظار بإطلالاتهن.

كما حرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من: عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، ألفت إمام، دينا، أنوشكا، واتسمت إطلالاتهم باللون الأسود.