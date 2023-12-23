ويليام إمانويل هادليستون غير إسمه الى يوسف اللطيف عندما إعتنق الإسلام .. وهكذا توفي

ميرنا وليد - بيروت - تصادف اليوم ذكرى وفاة رجل عصر النهضة الدكتور يوسف لطيف ويليام إيمانويل هادلستون في تشاتانوغا بولاية تينيسي المولود في 9 تشرين الأول 1920، في سن الخامسة انتقل مع عائلته إلى ديترويت، نشأ في ديترويت، وكان على اتصال وأقام صداقات مع العديد من عمالقة موسيقى الجاز مثل كيني بوريل، وميلت جاكسون، وتومي فلاناغان، وباري هاريس، وبول تشامبرز، ودونالد بيرد، بحلول الوقت الذي تخرج فيه من المدرسة الثانوية كان عازف ساكسفون ماهرًا.



بدأ بعد فترة وجيزة من التخرج بالعزف بشكل احترافي وقام بجولة مع فرق أوركسترا متأرجحة مختلفة من بينها فرق Hot Lips Page وRoy Eldridge وLucky Millender.

في عام 1949 انضم إلى أوركسترا Dizzy Gillespie (مستخدمًا الاسم المسرحي William Evans)، وبقي معهم لمدة عام واحد. في عام 1950 عاد إلى ديترويت والتحق بقسم الموسيقى بجامعة واين ستيت ودرس التأليف والفلوت.

خلال فترة عمله في واين ستيت اعتنق الإسلام وغير اسمه إلى يوسف لطيف، بقي في ديترويت حتى عام 1960 وخلال هذا العقد قاد فرقته الخماسية الخاصة لفترة من الوقت، وسجل ألبومه الأول كقائد لعلامة سافوي، Stable Mates، وواصل تعليمه الموسيقي من خلال دراسة المزمار مع رونالد أوديمارك من أوركسترا ديترويت السيمفونية. .

في عام 1960 عاد إلى نيويورك والتحق بمدرسة مانهاتن للموسيقى لمواصلة دراسته في تعليم الفلوت والموسيقى. على مدى السنوات العشر التالية، سجل العديد من التسجيلات كقائد وعزف على العديد من الأغاني تحت قيادة موسيقيين آخرين، وقام بجولة مع تشارلز مينجوس، وكانونبول أديرلي، ومايلز ديفيس، وديزي غيليسبي، وباباتوندي أولاتونجي وحصل على بكالوريوس في الموسيقى وماجستير في الموسيقى. تعليم. من بين أبرز أحداث مسيرته التسجيلية خلال هذا العقد هي Eastern Sounds وLive at Pep's وThe Golden Flute. يمكن للمرء أن يسمع بالفعل في هذه التسجيلات دمج التأثيرات الموسيقية الشرقية المختلفة في لغة الجاز الأكثر مباشرة. تعد هذه الألبومات أيضًا واحدة من الأماكن الأولى التي يمكن للمرء أن يسمع فيها الدكتور لطيف وهو يعزف على آلات القصب المختلفة بما في ذلك الباسون، وفلوت الخيزران، والشناي، والشوفار، والأرجول، والساريوا، والكوتو التايواني. خلال السبعينيات، قام بتدريس دورات في الموسيقى الفيزيولوجية الذاتية (التي تأتي من الذات الروحية والجسدية والعاطفية) في قسم نظرية الموسيقى في مدرسة مانهاتن للموسيقى. من عام 1972 حتى عام 1976، كان أستاذًا مشاركًا للموسيقى في كلية مجتمع مانهاتن.

في عام 1975 حصل على درجة الدكتوراه. حصل على درجة الدكتوراه في التربية من جامعة ماساتشوستس في أمهرست بولاية ماساتشوستس، ولا يزال أستاذًا هناك. جناح 16 أو جناح البلوز، أول عمل للدكتور لطيف لأوركسترا كبيرة، تم عرضه لأول مرة في عام 1969 في أوركسترا جورجيا السيمفوني في أوغستا، وتم عرضه في عام 1970 من قبل أوركسترا ديترويت السيمفوني في مهرجان ميدوبروك للموسيقى، وسجلته أوركسترا WDR في كولونيا . كلفته أوركسترا راديو NDR في هامبورغ بتأليف القصيدة النغمية "لاليت" في عام 1974. كما سجل أيضًا السيمفونية رقم 1 مع نفس الأوركسترا في وقت لاحق من ذلك العام. قام بجولة حول العالم مع فرقه وموسيقيين آخرين يقدمون عروضهم في قاعات الحفلات الموسيقية والمهرجانات الموسيقية.

توفي يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2013، بعد معاناته مع مرض سرطان البروستات.