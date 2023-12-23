كوكسال بابا بأحدث إطلالة له مع تركي آل شيخ

ميرنا وليد - بيروت - نشر نجم مواقع التواصل الإجتماعي التركي كوسكال بابا عبر حسابه الشخصي صورة تجمعه بالمستشار تركي آل شيخ، وظهرا سويا أثناء حضورهم إحتفالاً في أحد الملاعب، من فعاليات موسم الرياض.

هو بكتاش أوغلو واشتهر باسم كوكسال بابا، وهو بلوجر تركي الجنسية وولد في مدينة طرابزون التي تقع على الساحل الشمالي لتركيا، يبلغ من العمر 46 عامًا فلقد ولد كوكسال عام 1975، يعاني كوكسال من مرض وراثي يؤثر على النمو وتسبب هذا المرض في قصر قامته وشكله المميز، بدأ دخول عالم مواقع التواصل الإجتماعي عام 2015 وقام بنشر مقاطع فيديو من حياته اليومية بشكل كوميدي طريف، اشتهر في عام 2016 بسبب فيديو يظهر فيه أثناء مشاجرة مع رجل ضخم البنية وتجاوزت مشاهدات هذا الفيديو 6 ملايين مشاهدة.

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