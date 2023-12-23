خالد النبوي يكشف ما قاله له نور الشريف قبل وفاته

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري خالد النبوي عن سر نصيحة الممثل المصري الراحل نور الشريف له، وقال النبوي: "مش سهل أبدًا تكون نور الشريف، وأنا دخلت المكتب عنده في رمسيس وشوفت الـ 22 جزء بتوع كتاب قصة الحضارة، وهو كان بيعمل لينا لقاء علشان كان عنده فيلم عايز فيه شباب صغير من معهد الفنون المسرحية، فأنا لما شوفت بيتعامل مع الكتاب إزاي ومتجلد إزاي فأنا قولت أنا عايز يبقى عندي الموسوعة دي وفعلًا جبتها، ونور الشريف اللي قالي لازم تستمر، نور الشريف قالي الاستمرارية هي أساس السينما إوعى تبعد حتى لو عندك فيلم مش حلو والسيناريو مش عاجبك وتختار بينه وبين إنك تقعد فى البيت لأ متقعدش في البيت، لأن وأنت بتشتغل هيجيلك السيناريو اللي يعجبك لغاية ما تبقى قادر تتحكم ومتعملش غير الكويس”.
وذلك من خلال لقاء تلفزيوني، مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج “سولد أوت”.
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