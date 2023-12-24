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شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس حسام صالح يصل إلى السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز دير جيست.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وقد حرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من: عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، ألفت إمام، دينا، أنوشكا، واتسمت إطلالاتهم باللون الأسود.
وتشهد هذه الدورة من المهرجان تكريم كل من: عمرو دياب، منى زكي، محمد رمضان، رامي صبري، حنان مطاوع، صبري فواز، شيكو، رامي صبري، أنغام، حمزة نمرة، كريم عبد العزيز، أحمد داود، إسعاد يونس، وغيرهم.
يذكر أن حفل دير جيست يختص بتوزيع جوائز على المتميزين في المجالات الفنية المختلفة، سواء فى السينما أو الدراما أو التليفزيون أو الموسيقى والغناء، وتكريم عدد كبير من الفنانين وصناع الفن والإعلام في مصر.
المهندس حسام صالح (1)
المهندس حسام صالح (3)
المهندس حسام صالح (4)
أحمد رزق
اسماء جلال (2)
أشرف زكي وروجينا
الدكتور أشرف زكي وروجينا
الفنانة هنا شيحا
المخرج محمد سامي
جومانا مراد
حمزة العيلي
حنان مطاوع
خالد سرحان
رنا رئيس (1)
رنا رئيس (2)
محمد سامي ومي عمر (1)
محمد سامي ومي عمر (2)
محمد سامي ومي عمر (3)
محمد سامي
هنا شيحا
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