فن ومشاهير

المهندس حسام صالح يصل إلى السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز دير جيست.. صور

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القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2023، والمقام بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

 

وقد حرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من: عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، ألفت إمام، دينا، أنوشكا، واتسمت إطلالاتهم باللون الأسود.

 

وتشهد هذه الدورة من المهرجان تكريم كل من: عمرو دياب، منى زكي، محمد رمضان، رامي صبري، حنان مطاوع، صبري فواز، شيكو، رامي صبري، أنغام، حمزة نمرة، كريم عبد العزيز، أحمد داود، إسعاد يونس، وغيرهم.

 

يذكر أن حفل دير جيست يختص بتوزيع جوائز على المتميزين في المجالات الفنية المختلفة، سواء فى السينما أو الدراما أو التليفزيون أو الموسيقى والغناء، وتكريم عدد كبير من الفنانين وصناع الفن والإعلام في مصر.

 

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2023، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

المهندس حسام صالح (1)

المهندس حسام صالح (1)


المهندس حسام صالح (3)
المهندس حسام صالح (3)

المهندس حسام صالح (4)
المهندس حسام صالح (4)

 
أحمد رزق
أحمد رزق

 

اسماء جلال (2)
اسماء جلال (2)

 

أشرف زكي وروجينا
أشرف زكي وروجينا

 

الدكتور أشرف زكي وروجينا
الدكتور أشرف زكي وروجينا

 

الفنانة هنا شيحا
الفنانة هنا شيحا

 

المخرج محمد سامي
المخرج محمد سامي
جومانا مراد
جومانا مراد

 

حمزة العيلي
حمزة العيلي

 

حنان مطاوع
حنان مطاوع

 

خالد سرحان
خالد سرحان

 

رنا رئيس (1)
رنا رئيس (1)

 

رنا رئيس (2)
رنا رئيس (2)

 

محمد سامي ومي عمر (1)
محمد سامي ومي عمر (1)

 

محمد سامي ومي عمر (2)
محمد سامي ومي عمر (2)

 

محمد سامي ومي عمر (3)
محمد سامي ومي عمر (3)

 

محمد سامي
محمد سامي

 

هنا شيحا
هنا شيحا

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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