شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تتسلم جائزة الراحل أشرف عبد الغفور من دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الفنان القدير الراحل أشرف عيد الغفور جائزة الريادة من حفل توزيع دير جيست المقام حاليا في أحد فنادق التجمع الخامس، وأشارت بوسي شلبي إلى أن الفنان الراحل كان سعيدا للغاية بهذا التكريم لأنه جاء قبل وفاته، وتسلمت جائزته الفنانة حنان مطاوع بطلب من ابنته ريهام عبد الغفور.

وقالت حنان مطاوع وقت تسلم الجائزة: "موقف صعب ان استلم جايزة ابويا الثاني، مصاب كبير للوسط الفني، ولعائلتنا يشكل عام، كان نفسي يحضر، بس عزائي الوحيده انه احن أب وأعظم وانبل إنسان وكل أعماله ومواقفه وأسرته الكريمة خير استكمال ليه".

وحرص علي الحضور منذ الدقائق الاولي كل من، عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، الفت امام، دينا، انوشكا، واتسمت اطلالتهم باللون الاسود، وحضر ايضا كل من نجلاء بدر، الهام شاهين، زينب حسن، مي كساب، جيهان الشماشرجي، دنيا سامي

يذكر أن حفل دير جيست يختص بتوزيع جوائز على المتميزين في المجالات الفنية المختلفة سواء السينما أو الدراما أو التليفزيون أو الموسيقى والغناء، وتكريم عدد كبير من الفنانين وصناع الفن والإعلام في مصر.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2023، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.