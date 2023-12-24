فوز فيلم فرحة الداعم لفلسطين بجائزة أفضل فيلم روائى من دير جيست

القاهرة - سامية سيد - فاز الفيلم الروائي الطويل فرحة بجائزة من دير جيست، بعد دعمه للقضية الفلسطينية.

وقالت مخرجة الفيلم دارين سلّام بعد التكريم: "القضية الفلسطينية إنسانية بالأساس وشكرا لإنسانيتكم، فلسطين دايما عايش فيا".

ويحكي فيلم "فرحة" للمخرجة الأردنية دارين سلّام قصة فتاة فلسطينية عمرها 14 عاما تتعرض قريتها لهجوم من قوات الاحتلال التي تقرر قتل عائلة كاملة بالرصاص الحي من بينهم طفل رضيع يترك على الأرض يموت وحيدا!! تجسد الإجرام واللاإنسانية من 1948.

كما حرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من: عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، ألفت إمام، دينا، أنوشكا، واتسمت إطلالتهم باللون الأسود، وحضر أيضا كل من: نجلاء بدر، إلهام شاهين، زينب حسن، مي كساب، جيهان الشماشرجي، دنيا سامي.

وتشهد هذه الدورة من المهرجان تكريم كل من: عمرو دياب، منى زكي، محمد رمضان، رامي صبري، حنان مطاوع، صبري فواز، شيكو، رامي صبري، أنغام، حمزة نمرة، كريم عبد العزيز، أحمد داود، إسعاد يونس، وغيرهم.

يذكر أن حفل دير جيست يختص بتوزيع جوائز على المتميزين في المجالات الفنية المختلفة، سواء فى السينما أو الدراما أو التليفزيون أو الموسيقى والغناء، وتكريم عدد كبير من الفنانين وصناع الفن والإعلام في مصر.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2023، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.