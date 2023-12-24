سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل شخصيتها بفيلم "ليه تعيشها لوحدك"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف، عن تفاصيل شخصيتها بفيلم "ليه تعيشها لوحدك" المقرر طرحه بقاعات السينما يوم 3 كانون الثاني المقبل.

ونشرت سلمى أبو ضيف البوستر الخاص بالفيلم، وعلّقت قائلة: "الحب هو اللي بيخلينا نشوف الدنيا، بس الدنيا أحيانًا بيكون ليها رأي تاني، استنوني في تجربة سينمائية مختلفة (ليلى الشهاوي) في فيلم ليه تعيشها لوحدك".

وكشفت سلمى أبو ضيف منذ فترة عن تعرضها للتضييق على منشوراتها بعد نشرها رسالة باللغة الإنكليزية لدعم أهالي غـ زة، حرصت من خلالها على توصيل رسائل إلى العالم حتى تتمكن من كشف ما يجري في فلسـ طين وقطاع غـ زة من دون تزييف للحقائق.

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