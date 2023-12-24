أحمد سعد وبهاء سلطان يغنيان الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان أحمد سعد عن غناء الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" بطولة الفنانة إسعاد يونس والمقرر طرحه مطلع العام المقبل.

ونشر "سعد" الملصق الدعائي للأغنية عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" وظهر برفقته الفنان بهاء سلطان وعلق قائلا: "قريبًا، كله فالصو مع النجم بهاء سلطان من فيلم عصابة عظيمة بطولة صاحبة السعادة إسعاد يونس".

وروجت "إسعاد يونس" لفيلم "عصابة عظيمة" مؤخرًا ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله وهى تحمل كلاكيت الفيلم وعلقت قائلة: "الحمد لله وعلى خير الله يارب عملنا فركش عصابة عظيمة".

تدور أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار كوميدي حول كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب تقوم والدته "إسعاد يونس" بالتعاون معًا لاسترداد حقه من خلال تشكيل عصابي، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

يشارك الفنانة إسعاد يونس البطولة كلًا من رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، هنا الزاهد، لوسيندا سليمان، ويمثل فيلم "عصابة عظيمة" عودة "إسعاد يونس" لشاشة السينما بعد غياب سنوات.

يذكر أن، آخر أعمال إسعاد يونس كان فيلم "200 جنيه" عام 2021 وشاركها البطولة كلًا من أحمد السقا، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد رمزي، طارق عبد العزيز، ليلى علوي، ومن تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.