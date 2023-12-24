أحدث ظهور لـ مي عمر في "الجيم"- صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصورة لها، أثناء ممارستها الرياضة، عبر خاصية"القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي عمر في الصورة بملابس رياضية داخل "الجيم".

تعاقدت الفنانة مي عمر، على فيلم جديد بـ عنوان "الغربان".

فيلم الغربان، بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، أحمد بدير، والعمل إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني .

وتدور أحداث العمل في عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة رومل وهزيمة ألمانيا، والعمل من إخراج ياسين حسن.



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