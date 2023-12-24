صبري فواز وحمدي الميرغني وإلهام شاهين في حفل توزيع جوائز "دير جيست" 2023



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

بدأ توافد نجوم الفن والإعلام على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست السنوي وهو الحفل الذي يكرم المتميزين خلال العام سواء في الدراما أو السينما.

ومن هؤلاء النجوم الفنان سيد رجب، الفنان خالد زكي، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة نبيلة عبيد، الإعلامية بوسي شلبي، الفنان حمدي الميرغني، الفنانة دينا، الإعلامي أسامة منير، الفنان علي قاسم، الفنان صدقي صخر.

وكشفت إدارة "الدير جيست" عن تكريم عدد من الفنانين المتميزين في الدراما والسينما المصرية طوال عام 2023 منهم الفنان صبري فواز عن دوره في مسلسل "وبينا ميعاد"، الفنانة حنان مطاوع عن مسلسلها "وعود سخية" ومسلسل "صوت وصورة".

كما سيتم تكريم الفنانة سوسن بدر عن مسلسل "جميلة"، الفنانة أنوشكا عن فيلم "وش في وش"، الفنان أشرف زكي عن دوره النقابي، الفنانة نجلاء بدر عن مسلسل "صوت وصورة"، الفنان أحمد داود عن فيلم "يوم 13"، والفنانة روجينا عن مسلسل "ستهم".

وشهد حفل توزيع جوائز مجلة "دير جيست" 2022 والذي أقيم في شهر ديسمبر من العام الماضي حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين.