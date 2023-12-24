مي كساب وجومانا مراد ومي عمر في حفل توزيع جوائز دير جيست 2023



محمد اسماعيل - القاهرة - بدأ حفل توزيع جوائز دير جيست 2023 مساء اليوم السبت في دورته العشرين هذا العام وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين.

وقامت بتقديم الحفل الإعلامية بوسى شلبي وعبرت عن سعادتها بمرور 20 عامًا على تقديمها حفل توزيع الجوائز الأول وأن هناك العديد من الشباب وقتها أصبحوا نجومًا الآن.

وجاء من أبرز الحضور الفنانة إلهام شاهين، الفنانة جومانا مراد، الفنانة مي عمر، الفنان حمدي الميرغني، الإعلامي أسامة منير، الفنان خالد زكي، الفنان صبري فواز، الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة عبير صبري، الفنان جمال سليمان، الفنانة رنا رئيس، الفنانة داليا البحيري.

وسيتم تكريم النجوم المتميزين سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما خلال الأعمال التي قدموها طوال العام وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة منهم الفنان صبري فواز عن دوره في مسلسل "وبينا ميعاد"، الفنانة حنان مطاوع عن مسلسلها "وعود سخية" ومسلسل "صوت وصورة".

وشهد حفل توزيع جوائز مجلة "دير جيست" 2022 والذي أقيم في شهر ديسمبر من العام الماضي حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين.