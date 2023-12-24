مي عمر وداليا البحيري.. 25 صورة للنجوم في حفل توزيع جوائز دير جيست

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير-محمود عبد الناصر:

تألقت النجمة داليا البحيري خلال ظهورها على السجادة الحمراء بفستان أسود طويل، وذلك أثناء حضورها حفل توزيع جوائز دير جيست، المقام مساء اليوم السبت،

وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم الفن من بينهم خالد زكي ومي عمر وإلهام شاهين وعبير صبري والمؤلف أيمن سلامة وجيهان الشماشرجي وغيرهم

وسيتم تكريم النجوم المتميزين سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما خلال الأعمال التي قدموها طوال العام وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة منهم الفنان صبري فواز عن دوره في مسلسل "وبينا ميعاد"، الفنانة حنان مطاوع عن مسلسلها "وعود سخية" ومسلسل "صوت وصورة".

وشهد حفل توزيع جوائز مجلة "دير جيست" 2022 والذي أقيم في شهر ديسمبر من العام الماضي حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين.