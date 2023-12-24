نبيلة عبيد من تكريم "دير جيست": "سعيدة باللي بشوفه لحد دلوقتي بعد المشوار ده"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كرمت مجلة "دير جيست" في حفل توزيع جوائزها السنوي النجمة نبيلة عبيد بجائزة الريادة عن مشوارها الفني وذلك مساء اليوم السبت.

وقدمت الإعلامية بوسي شلبي، النجمة نبيلة عبيد والتي وصفتها بالصورة المشرفة لمصر والفن المصري، ومشوارها الفني الذي حفل بالعديد من النجاحات".

وصعدت "نبيلة عبيد" على المسرح لتسلم الجائزة وعبرت عن سعادتها قائلة: "انا سعيدة جدًا جدًا باللي يشوفه لغاية دلوقتي بعد المشوار الطويل ده ومش عارف اقول ايه بشكركم أوي أوي لساني مش قادر يعبر عن الكلام، وبهنئ كل اللي هيتكرموا كلي سعادة أقولكم على حاجة الدعوة اللي معمولة على شكل باسبور جبت الفكرة دي منين".

وكان من أبرز الحضور الفنانة إلهام شاهين، الفنانة جومانا مراد، الفنانة مي عمر، الفنان حمدي الميرغني، الإعلامي أسامة منير، الفنان خالد زكي، الفنان صبري فواز، الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة عبير صبري، الفنان جمال سليمان، الفنانة رنا رئيس، الفنانة داليا البحيري.

وسيتم تكريم النجوم المتميزين سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما خلال الأعمال التي قدموها طوال العام وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة منهم الفنان صبري فواز عن دوره في مسلسل "وبينا ميعاد"، الفنانة حنان مطاوع عن مسلسلها "وعود سخية" ومسلسل "صوت وصورة".