60 صورة للنجوم من حفل توزيع جوائز دير جيست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقيم مساء السبت حفل توزيع جوائز دير جيست في نسخته الـ 20 هذا العام بحضور نخبة من ألمع نجوم الفن والإعلام.

وقامت بتقديم الحفل الإعلامية بوسى شلبي وعبرت عن سعادتها بمرور 20 عامًا على تقديمها حفل توزيع الجوائز الأول وأن هناك العديد من الشباب وقتها أصبحوا نجومًا الآن.

ومن أبرز الحضور الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة إلهام شاهين، الفنان حمدي الميرغني، الفنانة نجلاء بدر، الفنانة مي كساب، الفنانة مي عمر، الفنانة جومانا مراد، الفنانة أنوشكا، الفنانة كارمن سليمان، الفنان جمال سليمان، الفنان دياب، الفنانة رنا رئيس، الفنانة داليا البحيري، الفنان صبري فواز، الفنان سيد رجب، الفنانة دينا، الفنان خالد زكي، الفنان حسني شتا، الفنانة عبير صبري، الفنانة جيهان الشماشرجي.

وكشفت إدارة "دير جيست" عن تكريمها لعدد من النجوم الرواد في مجالهم منهم النجمة نبيلة عبيد التي عبرت عن سعادتها خلال التكريم ووجهت الشكر للقائمين على الحفل وقامت بتهنئة النجوم الذين من المقرر تكريمهم.

وسيتم تكريم النجوم المتميزين سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما خلال الأعمال التي قدموها طوال العام وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة منهم الفنان صبري فواز عن دوره في مسلسل "وبينا ميعاد"، الفنانة حنان مطاوع عن مسلسلها "وعود سخية" ومسلسل "صوت وصورة".