ياسمين صبري في "الجيم" وهدى الأتربي أمام البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس رياضية داخل "الجيم".

بوسي

نشرت المطربة بوسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق لامع.

جومانا مراد

نشرت الفنانة جومانا مراد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها مرتدية"فرو" أبيض.

هدى الأتربي

نشرت الفنانة هدى الأتربي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة بيضاء أمام البحر.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

منة عرفة

نشرت الفنانة منة عرفة صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، خلال زيارتها إلى باريس.

محمد رجب

نشر الفنان محمد رجب صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

محمد رشاد

نشر الفنان محمد رشاد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير.