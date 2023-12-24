ساندرا نشأت تفتتح مشروع "5 seconds" برعاية قناة مدرستنا والمتحدة للخدمات الإعلامية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

افتتحت المخرجة ساندرا نشأت، أمس السبت، مشروع"5 seconds"، وذلك من خلال عرض 10 أفلام قصيرة لتوعية الأطفال، في أول تجربة تفاعلية بالشرق الأوسط، بسينما الزمالك.

وحضر حفل الانطلاق المخرجة ساندرا نشأت والإعلامي محمود سعد والفنانة جيلان علاء والفنان عمر مصطفى متولي، وبعض قيادات وزارة التربية والتعليم.

مشروع "5 seconds" تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة مدرستنا، وذلك تحت شعار "في المدرسة إنت اللي هتختار".

وشارك في عرض 10 أفلام القصيرة الطفل سليم نجل المخرجة ساندرا نشأت، الطفلة "تالا" ابنة الفنانة كارول سماحة ورجل الأعمال دكتور وليد مصطفى.

مشروع "5 seconds" تأليف ورشة عمل فنية بقيادة رفيق مرقص، مدير تصوير أحمد عبد الغزيز، مهندس صوت ومكساج رحيم سامح، المنتج الفني سامح شاهين، مدير إدارة الإنتاج أحمد السيد، إنتاج سكاي مصر.

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