شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين بعد تكريمها من دير جيست: يا رب سنة سعيدة من غير حروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت الفنانة إلهام شاهين بجائزة الإبداع من حفل توزيع جوائز دير جيست المقام حاليا في أحد فنادق التجمع الخامس، عن دورها في حكاية "ألفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب".

وقالت إلهام شاهين وقت تسلمها الجائزة: "كل سنة وكل أهل الفن طيبين، وبقول لأهل الفن إنتو أجمل ناس في الدنيا وبتدوا سعادة للكل، ويا رب سنة سعيدة من غير حروب وأوبئة، ونحتفل في 2024 بفلسطين دولة عاصمتها القدس".

وقد حرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من: عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، ألفت إمام، دينا، أنوشكا، واتسمت إطلالتهم باللون الأسود، وحضر أيضا كل من: نجلاء بدر، إلهام شاهين، زينب حسن، مي كساب، جيهان الشماشرجي، دنيا سامي. وتشهد هذه الدورة من المهرجان تكريم كل من: عمرو دياب، منى زكي، محمد رمضان، رامي صبري، حنان مطاوع، صبري فواز، شيكو، رامي صبري، أنغام، حمزة نمرة، كريم عبد العزيز، أحمد داود، إسعاد يونس، وغيرهم. يذكر أن حفل دير جيست يختص بتوزيع جوائز على المتميزين في المجالات الفنية المختلفة، سواء فى السينما أو الدراما أو التليفزيون أو الموسيقى والغناء، وتكريم عدد كبير من الفنانين وصناع الفن والإعلام في مصر. وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2023، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.