شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان وأنوشكا وأحمد رزق وجومانا مراد ينالون جوائز الإبداع من دير جيست والان مع تفاصيل الخبر
وقالت أنوشكا: "أنا ممتنة جدا للمخرج وليد الحلفاوي، وشركة الانتاج، واتاحولي الفرصة للتميز والنجاح".
كما نال الفنان أحمد رزق بجائزة الإبداع، عن دوره في مسلسل "حضرة العمدة، بالإضافة إلى فوز الفنان جمال سليمان عن دوره في مسلسل "عملة نادرة".
ونال جمال سليمان: "كل سنة وانتوا طيبين وبضم صوتي لالهام شاهين ويارب سنة 2024 تبقى خير علينا كلنا ونشوف تأسيس دولة مستقلة لفلسطين".
ونالت الفنانة جومانا مراد هي الأخرى جائزة الإبداع عن مسلسل "عملة نادرة".
بينما نالت الفنانة ألفت إمام جائزة عن دورها في مسلسل "كامل العدد"، وقالت خلال تكريمها: متشرفة بهذا الجمع من الفنانين، ومش عارفة أعبر عن سعادتي النهاردة، بعد ما جه فترة كنت هعتزل، بعد ما شوفت الأجيال الجديدة حمسوني ورجعت"، كما أهدت جائزتها للشعب الفلسطيني دعما لهم".
بالإضافة إلى فوز الفنان خالد زكي بجائزة عن دوره في مسلسل "الأجهر".
وقد حرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من: عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، ألفت إمام، دينا، أنوشكا، واتسمت إطلالتهم باللون الأسود، وحضر أيضا كل من: نجلاء بدر، إلهام شاهين، زينب حسن، مي كساب، جيهان الشماشرجي، دنيا سامي.
وتشهد هذه الدورة من المهرجان تكريم كل من: عمرو دياب، منى زكي، محمد رمضان، رامي صبري، حنان مطاوع، صبري فواز، شيكو، رامي صبري، أنغام، حمزة نمرة، كريم عبد العزيز، أحمد داود، إسعاد يونس، وغيرهم.
يذكر أن حفل دير جيست يختص بتوزيع جوائز على المتميزين في المجالات الفنية المختلفة، سواء فى السينما أو الدراما أو التليفزيون أو الموسيقى والغناء، وتكريم عدد كبير من الفنانين وصناع الفن والإعلام في مصر.
وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2023، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.
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