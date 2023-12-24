شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان وأنوشكا وأحمد رزق وجومانا مراد ينالون جوائز الإبداع من دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نالت الفنانة أنوشكا جائزة الإبداع عن دورها في فيلم "وش في وش"، من حفل توزيع جوائز دير جيست المقام حاليا في أحد فنادق التجمع الخامس.

وقالت أنوشكا: "أنا ممتنة جدا للمخرج وليد الحلفاوي، وشركة الانتاج، واتاحولي الفرصة للتميز والنجاح".

كما نال الفنان أحمد رزق بجائزة الإبداع، عن دوره في مسلسل "حضرة العمدة، بالإضافة إلى فوز الفنان جمال سليمان عن دوره في مسلسل "عملة نادرة".

ونال جمال سليمان: "كل سنة وانتوا طيبين وبضم صوتي لالهام شاهين ويارب سنة 2024 تبقى خير علينا كلنا ونشوف تأسيس دولة مستقلة لفلسطين".

ونالت الفنانة جومانا مراد هي الأخرى جائزة الإبداع عن مسلسل "عملة نادرة".

بينما نالت الفنانة ألفت إمام جائزة عن دورها في مسلسل "كامل العدد"، وقالت خلال تكريمها: متشرفة بهذا الجمع من الفنانين، ومش عارفة أعبر عن سعادتي النهاردة، بعد ما جه فترة كنت هعتزل، بعد ما شوفت الأجيال الجديدة حمسوني ورجعت"، كما أهدت جائزتها للشعب الفلسطيني دعما لهم".

بالإضافة إلى فوز الفنان خالد زكي بجائزة عن دوره في مسلسل "الأجهر".