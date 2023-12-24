شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل تحت الوصاية لمنى زكى يفوز بـ3 جوائز من دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت النجمة منى زكى بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"، من حفل توزيع جوائز دير جيست 2023، المقامة حاليا في أحد فنادق التجمع الخامس.

كما فاز أيضا الفنان محمد دياب بجائزة من الحفل عن دوره في مسلسل "تحت الوصاية"، بإلإضافة إلى فوز الفنان رشدى الشامى بجائزة عن شخصية "عم ربيع" فى نفس المسلسل.

وفاز الفنان سيد رجب بجائزة من الحفل عن دوره في مسلسل "رمضان كريم".

كما حرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من: عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، ألفت إمام، دينا، أنوشكا، واتسمت إطلالاتهم باللون الأسود، وحضر أيضا كل من: نجلاء بدر، إلهام شاهين، زينب حسن، مي كساب، جيهان الشماشرجي، دنيا سامي. وتشهد هذه الدورة من المهرجان تكريم كل من: عمرو دياب، منى زكي، محمد رمضان، رامي صبري، حنان مطاوع، صبري فواز، شيكو، رامي صبري، أنغام، حمزة نمرة، كريم عبد العزيز، أحمد داود، إسعاد يونس، وغيرهم. يذكر أن حفل دير جيست يختص بتوزيع جوائز على المتميزين في المجالات الفنية المختلفة، سواء فى السينما أو الدراما أو التليفزيون أو الموسيقى والغناء، وتكريم عدد كبير من الفنانين وصناع الفن والإعلام في مصر. وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2023، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.