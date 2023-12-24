شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع وحمزة العيلى وروجينا وداليا البحيرى يفوزون بجوائز من دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت النجمة حنان مطاوع بجائزة الإبداع عن دورها في مسلسلي "صوت وصورة" و"وعود سخية"، من حفل توزيع جوائز دير جيست المقامة حاليا في أحد فنادق التجمع الخامس.

وفاز الفنان حمزة العيلي بجائزة الإبداع عن دوره في مسلسل الأصلي، قائلا:"جائزة غالية عليا، وفرحتي كانت هتبقى أكبر بكتير لو اتواجدت بطلة المسلسل ريهام عبد الغفور، وبهدي الجائزة لأسرة المسلسل".

كما حصد الفنان خالد سرحان جائزة الإبداع عن دوره في مسلسل "المداح"، وحرص خلال تسلم الجائزة على تحية الشعب الفلسطيني.

وفاز أيضا الفنان السوري خالد شباط بجائزة عن دوره في مسلسل "كريستال"، كما حصدت الفنانة روجينا جائزة عن دورها في مسلسل ستهم.

والفنانة داليا البحيري حصدت جائزة عن دورها في مسرحية "سيدتي الجميلة"، وقالت خلال تسلمها الجائزة: سعيدة بهذه الجائزة لأنها غالية جدا على قلبي، تعبنا جدا فيها، وخاصة إنى وقفت على خشبة المسرح بعد النجاح في السينما والدراما".

وتابعت: "عايزة أحيي دارين سلام وفيلم فرحة، السينمائيين اللي زيك بيدونا أمل، وأتمنى 2024 تتحرر فلسطين ونشوف في السودان أمن وأمان".

وقد حرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من: عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، ألفت إمام، دينا، أنوشكا، واتسمت إطلالاتهم باللون الأسود، وحضر أيضا كل من: نجلاء بدر، إلهام شاهين، زينب حسن، مي كساب، جيهان الشماشرجي، دنيا سامي.

وتشهد هذه الدورة من المهرجان تكريم كل من: عمرو دياب، منى زكي، محمد رمضان، رامي صبري، حنان مطاوع، صبري فواز، شيكو، رامي صبري، أنغام، حمزة نمرة، كريم عبد العزيز، أحمد داود، إسعاد يونس، وغيرهم.

يذكر أن حفل دير جيست يختص بتوزيع جوائز على المتميزين في المجالات الفنية المختلفة، سواء فى السينما أو الدراما أو التليفزيون أو الموسيقى والغناء، وتكريم عدد كبير من الفنانين وصناع الفن والإعلام في مصر.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2023، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.