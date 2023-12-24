شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم صبرى فواز وعبير صبرى وصدقى صخر فى حفل دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال الفنان صبري فواز جائزة من حفل دير جيست المقام حاليا في أحد فنادق التجمع الخامس، عن مسلسل "وبينا ميعاد".

كما حصد الفنان صدقي صخر جائزة عن دوره في مسلسل "صوت وصورة"، معربا عن سعادته بهذه الجائزة؛ لأنها أول جائزة له في حياته.

وتابع: "شكرا لكل أهلي وأصحابي وريفو وواتشيت اللي ليها فضل عليا، وحنان مطاوع قالت لي أول يوم تصوير أنا مؤمنة بيك أكتر من نفسك".

بينما فازت الفنانة عبير صبري بجائزة من الحفل عن دورها في مسلسل "جميلة"، والتي قالت خلال تسلم الجائزة: "السنة الخامسة ليا احد جائزة من دير جيست، وذا دلالة ان ليا عمل كل سنة بيلاقي استحسان من الجمهور والنقاد".

فضلا عن تكريم البطل السباح المصري عبد الرحمن سامح هريدي، بعد فوزه بالميدالية الذهبية، وقال إنه يهدي هذه الجائزة لوالدته وشقيقته.

ونال الفنان على قاسم بجائزة من الحفل عن دوره في مسلسل "الهرشة السابعة".

وقد حرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من: عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، ألفت إمام، دينا، أنوشكا، واتسمت إطلالاتهم باللون الأسود، وحضر أيضا كل من: نجلاء بدر، إلهام شاهين، زينب حسن، مي كساب، جيهان الشماشرجي، دنيا سامي.

وتشهد هذه الدورة من المهرجان تكريم كل من: عمرو دياب، منى زكي، محمد رمضان، رامي صبري، حنان مطاوع، صبري فواز، شيكو، رامي صبري، أنغام، حمزة نمرة، كريم عبد العزيز، أحمد داود، إسعاد يونس، وغيرهم.

يذكر أن حفل دير جيست يختص بتوزيع جوائز على المتميزين في المجالات الفنية المختلفة، سواء فى السينما أو الدراما أو التليفزيون أو الموسيقى والغناء، وتكريم عدد كبير من الفنانين وصناع الفن والإعلام في مصر.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2023، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.