شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب ونجلاء بدر وهنا شيحة وأيمن سلامة يفوزون بجوائز الإبداع من دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت الفنانة مي كساب جائزة الإبداع عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، من حفل دير جيست المقام حاليا في أحد فنادق التجمع الخامس.

وقالت مي كساب: خالص عزائي لصديقتي وأختي ريهام عبد الغفور، السنة دي على قد ما كانت كويسة في شغلي، كانت صعبة بفقدان والدي، وبشكر محمد سامي لأنه صاحب الفضل، وشكرا لكل الزملاء في المسلسل، وتحية للملكة صفصف، كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب تكون سنة سعادة واستقرار للأمة العربية كلها".

كما فازت الفنانة نجلاء بدر بجائزة عن دورها في مسلسل "صوت وصورة"، والتي قالت عند تسلم الجائزة: "سعيدة بهذا التكريم، وبتمنى الاستقلال لفلسطين وإقامة دولة في السنة الجديدة".

وفازت هنا شيحة بجائزة من الحفل عن دورها في حكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب.

أما الكاتب والسيناريست أيمن سلامة فقد فاز بجائزة الإبداع من الحفل عن مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج.

وحرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من: عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، ألفت إمام، دينا، أنوشكا، واتسمت إطلالاتهم باللون الأسود، وحضر أيضا كل من: نجلاء بدر، إلهام شاهين، زينب حسن، مي كساب، جيهان الشماشرجي، دنيا سامي.

وتشهد هذه الدورة من المهرجان تكريم كل من: عمرو دياب، منى زكي، محمد رمضان، رامي صبري، حنان مطاوع، صبري فواز، شيكو، رامي صبري، أنغام، حمزة نمرة، كريم عبد العزيز، أحمد داود، إسعاد يونس، وغيرهم.

يذكر أن حفل دير جيست يختص بتوزيع جوائز على المتميزين في المجالات الفنية المختلفة، سواء فى السينما أو الدراما أو التليفزيون أو الموسيقى والغناء، وتكريم عدد كبير من الفنانين وصناع الفن والإعلام في مصر.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2023، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.