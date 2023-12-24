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ميديا هب سعدى جوهر تفوز بجائزة من دير جيست عن مسلسلى جعفر العمدة وتحت الوصاية

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القاهرة - سامية سيد - فازت شركة ميديا هب سعدي - جوهر بجائزة من حفل توزيع جوائز دير جيست المقام حاليا في احد فنادق التجمع الخامس عن مسلسلي "تحت الوصاية"، وجعفر العمدة، وتسلم الجائزة محمد سرى، مدير المشروعات في الشركة.

 

حرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من: عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، ألفت إمام، دينا، أنوشكا، واتسمت إطلالاتهم باللون الأسود، وحضر أيضا كل من: نجلاء بدر، إلهام شاهين، زينب حسن، مي كساب، جيهان الشماشرجي، دنيا سامي.

 

يذكر أن حفل دير جيست يختص بتوزيع جوائز على المتميزين في المجالات الفنية المختلفة، سواء فى السينما أو الدراما أو التليفزيون أو الموسيقى والغناء، وتكريم عدد كبير من الفنانين وصناع الفن والإعلام في مصر.

 

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2023، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

 

ميديا هب سعدي جوهر تفوز بجائزة من دير جيست عن مسلسلي جعفر العمدة وتحت الوصاية (1)

 محمد سرى مدير المشروعات في شركة ميديا هب سعدي - جوهر

 


ميديا هب سعدي جوهر تفوز بجائزة من دير جيست عن مسلسلي جعفر العمدة وتحت الوصاية (3)

 محمد سرى مدير المشروعات في شركة ميديا هب سعدي - جوهر

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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