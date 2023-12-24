شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم محمد سامى وأحمد داش وحمدى الميرغنى ووليد الحلفاوى من "دير جيست".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد المخرج محمد سامي على جائزة من حفل توزيع جوائز دير جيست المقام حاليا في أحد فنادق التجمع الخامس، عن مسلسل "جعفر العمدة" بتصويت الجمهور.

وقال: "شكرا دير جيست دي تاسع جائزة، ومبسوط إنها بتصويت الجمهور، وبشكر الجمهور لأنه عمره ما خذلني"، كما فازت الفنانة جيهان الشماشرجي على جائزة أفضل ممثلة صاعدة عن مسلسل "سفاح الجيزة".

كما حصد الفنان شيكو على جائزة أفضل ممثل كوميدي، عن مسلسل "اللعبة"، بالإضافة إلى حصول أحمد داش على جائزة افضل ممثل صاعد من الحفل.

وقال أحمد داش: "إنه يشكر الجمهور على تصويته له، ويشكر كافة القائمين على العمل واولهم محمد سامي لأنه السبب في كل هذا النجاح".

كما حصدت الفنانة أسماء جلال على جائزة أفضل ممثلة شابة من الحفل عن مسلسل "الهرشة السابعة"، والفنانة نانسي صلاح فازت هي الأخرى على جائزة أفضل ممثلة صاعدة عن مسلسل "ستهم".

أما الفنان حمدي الميرغني فاز بجائزة أفضل ممثل شاب عن فيلم "شوجر دادي"، فضلا حصول وليد الحلفاوي على أحسن إخراج عن فيلم "وش في وش".

وحرص علي الحضور منذ الدقائق الاولي كل من، عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، الفت امام، دينا، انوشكا، واتسمت اطلالتهم باللون الاسود، وحضر ايضا كل من نجلاء بدر، الهام شاهين، زينب حسن، مي كساب، جيهان الشماشرجي، دنيا سامي

يذكر أن حفل دير جيست يختص بتوزيع جوائز على المتميزين في المجالات الفنية المختلفة سواء السينما أو الدراما أو التليفزيون أو الموسيقى والغناء، وتكريم عدد كبير من الفنانين وصناع الفن والإعلام في مصر.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2023، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.