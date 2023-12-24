أحمد الفيشاوي يكشف عن برومو فيلم "عادل مش عادل"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن البرومو الرسمي لفيلمه الجديد "عادل مش عادل"، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائي.

ونشر الفيشاوي البرومو، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلق:"عادل مش عادل، قريبا بسينمات مصر والوطن العربي، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال".

فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، تأليف أدهم سعيد وحسام كمال، إخراج أحمد يسري.

وعُرض مؤخرًا لـ أحمد الفيشاوي فيلم "رهبة" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول "سيد رهبة" الذي يعيش في أحد الأحياء الشعبية ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلاً ذكائه وشجاعته ليتعرض لحادث أليم يقلب حياته رأساً على عقب.

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