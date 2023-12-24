شكرا لقرائتكم خبر عن On العامة تفوز بجائزة أفضل قناة من دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت قناة on العامة على جائزة أفضل قناة من حفل توزيع جوائز دير جيست المقام حاليا في أحد فنادق التجمع الخامس، وتسلم الجائزة رئيس القناة إبراهيم جاد.



رئيس قناة On العامة يتسلم بجائزة أفضل قناة من دير جيست

وقد حرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من: عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، ألفت إمام، دينا، أنوشكا، واتسمت إطلالاتهم باللون الأسود، وحضر أيضا كل من: نجلاء بدر، إلهام شاهين، زينب حسن، مي كساب، جيهان الشماشرجي، دنيا سامي.

يذكر أن حفل دير جيست يختص بتوزيع جوائز على المتميزين في المجالات الفنية المختلفة، سواء فى السينما أو الدراما أو التليفزيون أو الموسيقى والغناء، وتكريم عدد كبير من الفنانين وصناع الفن والإعلام في مصر.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2023، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.