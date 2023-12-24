شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى وعزيز الشافعى وتامر حسين وأحمد طارق يفوزون بجوائز الموسيقى فى دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عزيز الشافعي على جائزة أفضل ملحن من حفل جوائز دير جيست 2023 في دورته الـ20، المقامة حاليا في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، كما فاز النجم رامي صبري على جائزتين أفضل أغنية وألبوم لعام 2023.

بينما ذهبت جائزة أفضل شاعر إلى الشاعر الغنائى تامر حسين، فضلا عن حصول أحمد طارق يحيى على جائزة أفضل موزع لعام 2023، نظرا لتميزهم الكبير خلال الفترة الماضية، والنجاح الكبير الذي حققوه.

يذكر أن حفل دير جيست يختص بتوزيع جوائز على المتميزين في المجالات الفنية المختلفة سواء السينما أو الدراما أو التليفزيون أو الموسيقى والغناء، وتكريم عدد كبير من الفنانين وصناع الفن والإعلام في مصر.

وتشهد هذه الدورة من المهرجان تكريم كل من: عمرو دياب، منى زكي، محمد رمضان، حنان مطاوع، صبري فواز، شيكو، رامي صبري، أنغام، حمزة نمرة، كريم عبد العزيز، أحمد داود، إسعاد يونس، وغيرهم.