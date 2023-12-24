رمضان 2024.. عفاف مصطفى تبدأ تصوير مسلسل "صدفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بدأت الفنانة عفاف مصطفى تصوير مسلسل"صدفة"، المقرر عرضه رمضان 2024.

وكتبت الفنانة عفاف مصطفى، عبر حسابها الشخصي بموقع"فيسبوك"، :"بفضل الله النهاردة أول يوم تصوير لمسلسل صدفة، كمان أول مسلسل لي في السباق الرمضاني، يارب وفقنا وسهل لنا بطولة النجمة ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز، دور عزيزة".

مسلسل"صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، فراس سعيد، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبد العزيز.

اقرأ أيضا:

داليدا خليل تحتفل بالكريسماس بهذه الطريقة (صور)

حنان القاسم تطرح أغنيتها الجديدة "صوت مزيكا"