شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز وبن أفليك يتسوقان داخل أحد المتاجر قبل احتفالات الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين عدة صور للثنائى بن أفليك وجينيفر لوبيز بعدما عادا للظهور سويًا من جديد، داخل متجر ماكسفيلد للفنون والملابس في غرب هوليود، وهو الظهور الذى يعودان به سويًا بعد فترة من الغياب لانشغال كل منهما بأعماله.



لوبيز اثناء الشراء

لوبيز أيضًا أرادت إرسال إشارة تدل على متن علاقتها ببن أفليك في وجه الإعلام الذى يحاول الوقيعة بينهما على حد وصفها، وذلك من خلال تقبيله أمام أعين الحضور داخل المتجر.



لوبيز فى المتجر

وذلك بعدما تحدثت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، مؤخرًا، عن الجانب المظلم الذى كان عليها تحمله خلال علاقتها الرومانسية مع بن أفليك، فأثناء الحديث عن ألبومها المقبل This Is Me، قالت فنانة البوب ​​البالغة من العمر 54 عامًا، لمجلة "Variety": إنها كانت حذرة من التعاون مع زوجها مرة أخرى.

وقالت جينيفر: "كفنانين، علينا أن نتبع قلوبنا"، علاوة على ذلك، اعترفت جينيفر بأنها وبن "لا يزالا يعانيان من اضطراب ما بعد الصدمة" بسبب تواجدهما فى دائرة الضوء عندما بدآ المواعدة لأول مرة.



بن افليك وجينيفر لوبيز

وتابعت جينيفر: "لكننا أكبر سناً الآن.. نحن أكثر حكمة.. نحن نعلم أيضًا ما هو المهم، وما هو مهم حقًا فى الحياة، يتعلق الأمر بأن تكون صادقًا مع هويتك"، وتأتى مقابلة جينيفر بعد أن أعلنت عن تاريخ إصدار ألبومها التاسع، والذى سيتم إصداره فى 16 فبراير 2024.