شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان محمد فريد.. تعرف على أبرز أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنان محمد فريد الذى عرف بالرجل الطيب في معظم أعماله، وقدم أعمالاً تركت بصمة كبيرة مع جمهوره.

درس الفنان محمد فريد في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأنهى دراسته بعد حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، وظهرت موهبته منذ دراسته الثانوية في مدرسة بني سويف الثانوية، ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

أشهر أعمال محمد فريد

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية

قدم فريد العديد من المسرحيات للطفل، وعلى الرغم من أنه لم ينل أدواراً كبيرة في مشواره، فإنه كان راضياً عما قدمه، وكان ينظر للشخصية التي يقدمها ويحاول إتقانها، ومن هنا جاء تميزه وتعلق الجمهور به.

شارك الراحل في 246 عملاً فنياً خلال مشواره الفني. ويعدّ مسلسل بركة من بطولة الفنان عمرو سعد، الذي عرض في موسم رمضان 2019، آخرَ أعمال الفنان الفنية. وكانت آخر مشاركاته السينمائية في فيلم ساعة ونص، وقدم خلاله شخصية إبراهيم سائق القطار.