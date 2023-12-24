إليكم حكاية أغنية "بودعك".. الرسالة الأخيرة من بليغ حمدي لـ وردة الجزائرية

ميرنا وليد - بيروت - تحكي كلمات أغنية بودعك قصة انهيار حب الفنانة الجزائرية وردة، والموسيقار المصري بليغ حمدي.



نشأ بين الموسيقار بليغ حمدي والفنانة وردة الجزائرية، قصة حب كبيرة تكللت بالزواج، إلا أنها كغيرها من زيجات الوسط الفني انتهت بالطلاق.

زواج وردة وبليغ لم يدم طويلاً رغم الحب القوي الذي جمعهما، إلا أن الغيرة وعشق بليغ للفن الذي يدفعه للسفر والتغيب عن عائلته، وعدم اعتياده على الحياة الأسرية وغيرها من الأسباب، دفعت وردة للإصرار على الطلاق من الموسيقار الكبير.

انفصل الثنائي رسمياً عام 1970، وواجه بعدها بليغ تهما جنائية، وذلك بعدما انتحرت فتاة تدعى سميرة مليان في شقته، ما أدى إلى رحيله إلى باريس ولم يحصل على البراءة إلا عام 1989.

كان بليغ يشعر بالحزن الشديد والآسى لفراقه الوطن وحبيبته وردة، فأمسك قلمه وكتب كلمات اغنية "بودعك"، التي تعبر عن حزنه وعتابه وقصة انهيار حبه لوردة.

عاد بليغ لمصر ولحن هذه الكلمات،وطلب من وردة أن تغنيها، فوافقت بدورها على ذلك.

وفي عام 1990 وقفت وردة على منصة مهرجان قرطاج الدولي وغنت: "بودعك وبودع الدنيا معك.. جرحتني قتلتني.. غفرت لك قسوتك.. بودعك من غير سلام.. ولا ملام ولا كلمة مني تجرحك.. أنا.. أنا.. أنا أجرحك".