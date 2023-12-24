ميرنا وليد - بيروت - ذكرت مجلة "بيج 6" "Page Six" أن الممثل الأميركي برادلي كوبر قطع مؤتمره الصحافي الخاص بفيلمه الأخير "مايسترو"، بعد أن تلقى مكالمة من ممرضة مدرسة ابنته ليا.

وقالت المجلة أن برادلي ركض خارج مسرح "دوبلي" في نيويورك، إذ كان يعقد هناك مؤتمراً صحافياً لقراءة وتحليل الفيلم، واضطر أن يعتذر من الحاضرين، مبرراً أن ممرضة مدرسة اينته اتصلت به.

وغادر كوبر قاعة المؤتمر لمعاودة الاتصال بالمدرسة، إذ انقطع الاتصال معهم بشكل فجائي، ووعد بعودته سريعاً لاستكمال المؤتمر.

وبعدما عاد برادلي إلى المسرح بعد أكثر من نصف ساعة، برر تأخره بأنه كان مضطراً إلى التوجّه للمدرسة التي تبعد 10 دقائق سيراً على الأقدام.

وكشف عن أن سبب مغادرته يعود إلى أمر أصاب ابنته، التي تبلغ من العمر 6 أعوام، ولم تستطع إدارة المدرسة التصرّف بشأنه.

وطمأن برادلي الحاضرين عن ابنته، وعاد لاستكمال الحوار.

يذكر أن برادلي وأيرينا شايك والدة طفلته، يحرصان دائماً على توفير حياة مستقرة لطفلتهما، بالرغم ن ان برادلي يعيش قصة حب جديدة مع عارضة الأزياء جيجي حديد.

كانت هذه تفاصيل خبر برادلي كوبر يقطع مؤتمره الصحافي ويغادر ركضاً من أجل ابنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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